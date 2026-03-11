McTominay è il calciatore del Napoli che vale di più 54 milioni il Napoli ha la quinta rosa d’Italia come valore

Secondo il Cies Football Observatory Weekly Post, McTominay è il calciatore del Napoli valutato 54 milioni di euro, rendendolo il giocatore più costoso della squadra. Il Napoli si colloca al quinto posto tra le rose con il valore complessivo più alto in Italia. La classifica riporta le 100 squadre con il maggiore valore di mercato aggregato dei giocatori sotto contratto.

Il 537° Cies Football Observatory Weekly Post ha svelato le 100 squadre con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori sotto contratto. Secondo il modello statistico dell’Osservatorio, il Chelsea guida la classifica con un totale di 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 giocatori, davanti al Manchester City (1,608 miliardi, 47 giocatori) e al Real Madrid (1,541 miliardi, 36 giocatori). Non solo cifre da capogiro, ma anche distribuzioni equilibrate: il giocatore più prezioso del Chelsea, il brasiliano Estevão (123 milioni di euro), rappresenta solo il 7,1% del valore totale del club. A confronto, al Barcellona, Lamine Yamal pesa per il 25,3% sul totale di 1,389 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

McTominay torna e tratta: il Napoli prepara il rinnovo fino al 2030

