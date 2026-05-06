La rabbia di Simeone sfiora la rissa con il direttore sportivo dell'Arsenal a fine partita

Dopo la partita, l'allenatore ha mostrato una forte irritazione nei confronti del direttore sportivo dell'Arsenal, che aveva chiesto all'arbitro di terminare il match. La tensione è aumentata fino a sfiorare una rissa tra i due, nonostante abbiano collaborato per dodici anni. L'episodio si è verificato immediatamente al termine dell'incontro, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il dirigente dell'Arsenal ha fatto infuriare Simeone chiedendo all'arbitro di fischiare la fine: rissa sfiorata, anche se i due hanno lavorato insieme per 12 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Simeone si emoziona alla fine della partita con il Barcellona: ha portato l’Atletico in semifinaleAlla fine della partita Simeone si lascia andare all'emozione per aver portato l'Atletico Madrid in semifinale: basta anche la sconfitta contro il... Furia Simeone con Arteta: rissa tra panchine in Arsenal-Atletico Madrid(Adnkronos) – Rissa tra Mikel Arteta e Diego Simeone al termine di Arsenal-Atletico Madrid. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La rabbia di Simeone, sfiora la rissa con il direttore sportivo dell’Arsenal a fine partita; Arsenal-Atletico Madrid, moviola: Simeone furioso, lite con Arteta, il rigore dello scandalo, Siebert incubo per i colchoneros; La Champions è una vergogna: Arteta furioso, Simeone replica e dai giornali spagnoli e inglesi parole di fuoco; Simeone, quinto anno di fila con zero titoli: il ciclo all'Atletico Madrid è finito?. La rabbia di Simeone, sfiora la rissa con il direttore sportivo dell’Arsenal a fine partitaIl dirigente dell'Arsenal ha fatto infuriare Simeone chiedendo all'arbitro di fischiare la fine: rissa sfiorata, anche se i due hanno lavorato insieme ... fanpage.it Barcellona, espulsione revocata a Gerard Martin dopo OFR: Simeone infuriato in panchinaIl Barcellona ha rischiato di ristabilire la parità numerica nel match contro l'Atletico Madrid: espulsione revocata a Gerard Martin dopo OFR Il Barcellona di Flick ha rischiato di ristabilire la ... gianlucadimarzio.com Era un rigore chiaro che non ci hanno dato. Nel calcio succede: gli arbitri a volte sbagliano contro di noi, altre volte ti favoriscono. Questa volta è andata contro di noi". Le parole di Diego Simeone arrivano al termine di una partita che lascia l’amaro in bocca all - facebook.com facebook Giuliano Simeone on Instagram. x.com