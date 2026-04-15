Simeone si emoziona alla fine della partita con il Barcellona | ha portato l'Atletico in semifinale

Al termine della partita, l'allenatore dell'Atletico Madrid si è mostrato visibilmente emozionato, celebrando la qualificazione alla semifinale dopo aver perso contro il Barcellona. La squadra ha raggiunto il traguardo grazie al punteggio complessivo, nonostante la sconfitta in campo. La soddisfazione dell'allenatore è stata evidente, con un gesto di gioia condiviso con i tifosi presenti allo stadio.