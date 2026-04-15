Simeone si emoziona alla fine della partita con il Barcellona | ha portato l'Atletico in semifinale
Al termine della partita, l'allenatore dell'Atletico Madrid si è mostrato visibilmente emozionato, celebrando la qualificazione alla semifinale dopo aver perso contro il Barcellona. La squadra ha raggiunto il traguardo grazie al punteggio complessivo, nonostante la sconfitta in campo. La soddisfazione dell'allenatore è stata evidente, con un gesto di gioia condiviso con i tifosi presenti allo stadio.
Alla fine della partita Simeone si lascia andare all'emozione per aver portato l'Atletico Madrid in semifinale: basta anche la sconfitta contro il Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it
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