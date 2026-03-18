Nella settimana dal 21 al 27 marzo 2026, nella telenovela spagnola La Promessa, Leocadia diventa socia nell’attività di Manuel. I protagonisti affrontano nuove situazioni e sviluppi che coinvolgono i loro rapporti e le decisioni imprenditoriali. La trama si muove rapidamente, con eventi che cambiano le dinamiche tra i personaggi e portano a diversi colpi di scena.

Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 21 al 27 marzo, assisteremo a un’insolita alleanza, quella tra Manuel e Leocadia. Ma cosa spingerà il marchesino a proporre alla nuova dark lady le quote della sua società? Scopriamolo insieme. La Promessa, anticipazioni puntate italiane dal 21 al 27 marzo 2026. Importanti rientri segnano le trame delle prossime puntate. Assisteremo al ritorno di Curro, Lope e Angela, che rientrano dal casinò con una notizia sconvolgente, ovvero che Basilio è in realtà un mercenario che ha avuto incarico di uccidere Curro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 marzo 2026: Leocadia socia nell’attività di Manuel

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