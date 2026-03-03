Nella puntata di domani della soap spagnola, Petra si trova di fronte a una scena che la lascia senza parole: ha visto il bacio tra Maria e Padre Samuel. La scoperta la colpisce profondamente e si mostra visibilmente sconvolta. La scena si svolge in modo che Petra assista inaspettatamente al momento intimo tra i due personaggi.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria. Cosa farà ora, denuncerà la coppia o userà l'informazione a suo vantaggio? La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia nota la somiglianza tra il piccolo Andres e Curro da bambino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre Samuel

