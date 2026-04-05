Maria affronta Padre Samuel per chiarire la misteriosa lettera del Vescovo, convinta che Petra nasconda qualcosa. Catalina e Adriano sono costretti a cedere al ricatto di Leocadia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Leocadia tenta una mossa disperata per salvare il nome dei Luján, Maria sospetta che Petra abbia denunciato Padre Samuel al Vescovo Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro e Lope ipotizzano che Jacobo fosse il fratello di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 aprile: Maria sfida Petra, Samuel è in pericolo

La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria.

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