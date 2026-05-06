La polizia trova 10 chili di marijuana nel sacco da boxe

Nella serata di ieri, 5 maggio, la polizia di Bologna ha sequestrato più di 10 chilogrammi di marijuana nascosti in un sacco da boxe. L’intervento è stato portato a termine dalla Squadra mobile, che ha intercettato il trasporto di droga nel centro cittadino. L’operazione ha portato al ritrovamento dello stupefacente, che era stato nascosto all’interno di un sacco da boxe.

La Squadra mobile di Bologna ha messo a segno un importante sequestro di stupefacenti nella serata di ieri, 5 maggio, intercettando oltre 10 chilogrammi di marijuana. Poco dopo le ore 18, nelle vicinanze del casello autostradale, Bologna-Borgo Panigale, gli investigatori, guidati da una attività.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Nervoso alla guida, viene fermato dalla polizia: nel borsone custodiva 6 chili di marijuanaQuasi sei chili di marijuana nascosti in un borsone e un comportamento sospetto che non è sfuggito agli agenti. Ispezione in un casolare abbandonato: la Polizia locale scopre 30 chili di marijuanaScoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bari Vecchia tra psicosi e controlli. I messaggi virali su Whatsapp: Hanno sparato, ma non era vero; Maddie McCann, la polizia inglese cerca di incriminare il sospettato Christian Brueckner: dove vive oggi; Sequestrati 16 chili di hashish, panetti confezionati con la foto di Baggio. In arresto anche uno studente del Cesenate; Pistole puntate e due persone arrestate: blitz spettacolare della polizia. Ostia, la Polizia le trova in casa 65 chili di droghe: arrestata una 34enneCustodiva in casa un bazar della droga, con un’offerta di 65 chilogrammi tra hashish, marijuana e cocaina, ripartita in oltre 640 panetti, a loro volta contrassegnati da diciture e grafiche in stile ... rainews.it Genova, polizia trova gioielli rubati e lancia appello: venite a riconoscerli - facebook.com facebook Sorpreso a spacciare in zona Pilotta, fugge ma trova la Festa della Polizia: 23enne arrestato dopo l'inseguimento x.com