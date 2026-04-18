Nervoso alla guida viene fermato dalla polizia | nel borsone custodiva 6 chili di marijuana

Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre guidava, mostrando segni di nervosismo. Durante il controllo, negli effetti personali sono stati trovati circa sei chili di marijuana nascosti in un borsone. L’individuo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le procedure di rito.

Quasi sei chili di marijuana nascosti in un borsone e un comportamento sospetto che non è sfuggito agli agenti. Così un controllo della Polizia di Stato si è concluso con l’arresto di un uomo a Rimini nord per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Contromano e con il cellulare alla guida viene fermato dalla polizia locale, poi tenta la fuga Nella casa in centro storico un maxi store della droga, 35enne custodiva 16 chili di marijuana e hashishLa polizia ha arrestato un 35enne italiano, privo di precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti In casa... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sostituzione parabrezza con ricalibratura ADAS: così viene garantita la sicurezza; La sua storia: Willy Imstepf è salito sul Cervino 250 volte, ma ora la diagnosi di SLA gli ha cambiato la vita | blue News; Quale auto guida Adriana Volpe? È un turbine di potenza; Del Grande nega la rapina ma ammette il furto d’auto durante l’interrogatorio dal gip. "Il giorno più nervoso è stato quando ho provato la Ducati per la prima volta. Se non avessi avuto altra scelta mi sarei ritirato, tranquillo ma non soddisfatto al 100%. Non volevo che la mia carriera finisse in quel modo. Con Honda era come una relazione d'am - facebook.com facebook #Roma, gelo Ranieri-Gasperini: nemmeno un saluto, l'allenatore nervoso coi giornalisi. Ora la call con i Friedkin 24/4 x.com