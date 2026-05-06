La polizia municipale di Bolzano avrà il taser

La polizia municipale di Bolzano si appresta a dotarsi di un taser, un dispositivo elettrico di sicurezza. Nelle ultime ore, la commissione Affari Generali e Trasparenza ha approvato con cinque voti favorevoli e quattro astenuti l'inizio della sperimentazione. La decisione segna un passo importante nell'equipaggiamento degli agenti, che potranno presto utilizzare il taser durante le attività di controllo e gestione delle situazioni di emergenza.

Il taser in dotazione alla polizia municipale di Bolzano è sempre più vicino. Nelle scorse ore, infatti, la commissione Affari Generali e Trasparenza, con cinque voti favorevoli e quattro astenuti, ha dato il via libera ufficiale alla sperimentazione del dispositivo. Il provvedimento passerà ora.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Salvini in piazza all'Isolotto invoca il taser per la polizia municipale e i CprIl leader della Lega visita un'iniziativa del partito per il 'sì' al referendum: “Per un 'no' ideologico cittadini meno protetti” Tappa all'Isolotto,... Taser alla polizia municipale di Pisa, il Consiglio boccia la proposta di rimozioneIl dispositivo rappresenta "una deriva militarizzante" per Diritti in Comune, mentre per la maggioranza si tratta di uno "strumento intermedio" per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Veicoli abbandonati, accelerate le rimozioni a Bolzano; Bolzano, via libera al taser per la Polizia municipale; Taser alla municipale di Bolzano. Si parte con la sperimentazione; TASER ALLA POLIZIA MUNCIPALE DI BOLZANO. Taser alla municipale di Bolzano. Si parte con la sperimentazioneIl provvedimento deve ancora passare il vaglio del consiglio comunale, poi 10 agenti verranno dotati di pistola elettrica ... rainews.it Bolzano, via libera al taser per la Polizia municipaleLa commissione Affari Generali dà l’ok alla fase sperimentale per l’uso del taser da parte della Polizia municipale. Il provvedimento passa ora al Consiglio comunale per il voto definitivo ... altoadige.it La classifica dei territori più favorevoli alla maternità: Trento al sesto posto, Bolzano seconda https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/la-classifica-dei-territori-piu-favorevoli-alla-maternita-bolzano-al-secondo-posto-trento-sesta-1.4357016 - facebook.com facebook Bolzano, stangata sulla pizza: +4,4% in un anno, si arriva a 19 euro. È la più cara d'Italia (così come il caffè) x.com