Salvini in piazza all' Isolotto invoca il taser per la polizia municipale e i Cpr

Intorno alle 11 del mattino, un leader politico si è fermato all'Isolotto, nei pressi della passerella pedonale, dove ha incontrato alcuni cittadini e distribuito volantini a favore del prossimo referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Durante la visita, ha anche chiesto l’introduzione del taser per la polizia municipale e ha espresso la sua posizione riguardo ai Cpr.

Il leader della Lega visita un'iniziativa del partito per il 'sì' al referendum: "Per un 'no' ideologico cittadini meno protetti" Tappa all'Isolotto, nei pressi della passerella pedonale, intorno alle 11 del mattino, per il leader della Lega Matteo Salvini, in visita ad un banco del partito con distribuzione di volantini per il 'sì' alla riforma costituzionale sulla magistratura sulla quale si voterà il referendum il 22 e 23 marzo. Focus del numero uno della Lega, in Toscana più orfano che altrove per l'addio di tanti eletti che hanno abbandonato il Carroccio per traslocare nel Futuro Nazionale di Vannacci, la sicurezza.