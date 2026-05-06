La polizia locale a portata di cittadino previste ben 50 tappe sul territorio | ecco il calendario

Da oggi, a Rosalì, riparte il servizio di prossimità della polizia locale di Reggio Calabria, che nel 2026 prevede 50 tappe sul territorio, rispetto alle precedenti. Dopo aver concluso con successo la fase sperimentale dell’anno scorso, il nuovo calendario si concentra su aree periferiche della città, aumentando così gli incontri con i cittadini. Le tappe sono distribuite in diversi punti, garantendo una presenza più capillare sul territorio.

Dopo la fase sperimentale portata a termine con successo l’anno scorso, riparte da oggi, da Rosalì, l’innovativo servizio di prossimità della polizia locale di Reggio Calabria che per l’anno 2026 triplica gli appuntamenti, con un totale di 50 punti d’ascolto presso le aree periferiche della città.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Polizia Locale vs Polizia di Stato: differenze e competenze

Notizie correlate

Lotta alle guide abusive, settima commissione e polizia locale pianificano 50 verifiche sul territorioL'obiettivo è tutelare i turisti da possibili irregolarità e salvaguardare gli operatori autorizzati, rafforzando al contempo la qualità e la...

Polizia locale di Sondrio, accordo con Albosaggia e Caiolo: più controlli sul territorioSondrio rafforza il controllo del territorio e tende la mano ai Comuni vicini: il Consiglio comunale ha approvato ieri, 30 aprile 2026, la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Delega per il riordino della polizia locale; Concorso Comune di Melissa Agenti Polizia Locale 2026: 6 posti per diplomati; Polizia Locale: riforma coraggiosa rafforza sicurezza cittadini; Polizia Locale: quando l’attività formativa è proprio per tutti.

La Polizia Locale a portata di cittadino. Reggio Calabria ripartono i servizi di prossimità itineranti, previste ben 50 tappeLa novità di quest’anno è che il presidio stazionerà per ben tre volte nell’area individuata durante un arco temporale di circa tre mesi ... ilmetropolitano.it

Polizia Locale, Montaruli (Fdi): Con la riforma più dignità e risorse per gli agenti. Grazie al Governo Meloni si è aperto un varco storicoRiordinare le funzioni e strutturare in modo autonomo la sezione della Polizia locale, prevedendo una contrattazione separata dedicata al Corpo e risorse specifiche e chiaramente distinguibili. Garant ... affaritaliani.it

Blitz della Polizia Locale di #Afragola nel parcheggio del centro commerciale Ikea. Sei uomini sorpresi a compiere atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito, con uno sguardo o altri segnali le persone coinvolte si avvicinavano per poi appartarsi - facebook.com facebook

#MARGHERA Inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale in via Cafasso! Un presidio moderno che rafforza la sicurezza del territorio e garantisce agli agenti spazi adeguati per lavorare al meglio. Questo è però solo il primo passo. Il progetto comples x.com