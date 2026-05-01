Polizia locale di Sondrio accordo con Albosaggia e Caiolo | più controlli sul territorio

Il consiglio comunale di Sondrio ha approvato una convenzione con i Comuni di Albosaggia e Caiolo, finalizzata a rafforzare i controlli sul territorio. La decisione è stata presa ieri, 30 aprile 2026, e permette l’esercizio condiviso delle attività di Polizia locale tra i tre Comuni. La misura segue le richieste dei sindaci delle due realtà vicine, che intendono migliorare la presenza e l’efficacia delle forze di sicurezza nei rispettivi territori.

Sondrio rafforza il controllo del territorio e tende la mano ai Comuni vicini: il Consiglio comunale ha approvato ieri, 30 aprile 2026, la convenzione con Albosaggia e Caiolo per l’esercizio associato delle attività di Polizia locale, rispondendo alla richiesta dei sindaci Graziano Murada e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La polizia locale di Fossacesia si dota di un drone: servirà per controlli più accurati e prevenzione sul territorioGli agenti della polizia locale di Fossacesia potranno avvalersi dell'uso di un drone per controlli più efficaci e una maggiore prevenzione sul... Indagini e controlli sul territorio più veloci, accordo tra Comune di Sassuolo e ProcuraL'intesa prevede il "distacco funzionale" dell'Ispettrice Elena Fontana, che farà da raccordo tra l'area sassolese e i magistrati modenesi Una nuova... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lite nel supermercato di Sondrio, interviene la polizia locale; LA POLIZIA DI STATO HA EMANATO UN NUOVO PROVVEDIMENTO DI AVVISO ORALE NEI CONFRONTI DI UN CINQUANTASEIENNE NOTO ALLE FF.OO. PER REITERATI ED INGIUSTIFICATI COMPORTAMENTI ALLARMISTICI - Questura di Sondrio | Pol - Polizia di Stato; Sondrio, Polizia Locale: convenzione con Albosaggia e Caiolo; Allarmi continui per aggressioni mai avvenute: avviso orale del Questore di Sondrio a un 56enne. Più sicurezza sul territorio: Albosaggia e Caiolo uniscono le forze con la Polizia LocaleSolidarietà, mutualità e collaborazione tra Comuni trovano la loro concretizzazione nella convenzione, approvata ... valtellinanews.it Sicurezza pubblica, la Polizia di Stato interviene: avviso orale per un cinquantaseienne di SondrioLa Polizia di Stato di Sondrio continua l’attività di contrasto alle condotte illecite svolta dalla locale Divisione Anticrimine e ... valtellinanews.it Incidente tra due auto sul lungomare di Bari vicino l'hotel delle nazioni. Polizia Locale sul posto. - facebook.com facebook