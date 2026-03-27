La settima commissione e la polizia locale hanno annunciato l'organizzazione di circa cinquanta verifiche sul territorio dedicate alle guide turistiche nelle principali attrazioni della città. Le operazioni mirano a contrastare il fenomeno delle guide abusive, con l’obiettivo di garantire la legalità e la tutela di visitatori e operatori autorizzati. Le ispezioni sono programmate in diverse zone di afflusso turistico.

L'obiettivo è tutelare i turisti da possibili irregolarità e salvaguardare gli operatori autorizzati, rafforzando al contempo la qualità e la credibilità dell’offerta turistica cittadina. Una cinquantina di controlli sulle guide turistiche nelle principali attrazioni della città per contrastare il fenomeno dell'abusivismo e tutelare visitatori e operatori regolari. È l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale a seguito dei lavori della settima commissione consiliare presieduta da Erika Bonaccorsi, che ha posto all'attenzione dell'amministrazione il crescente fenomeno dei finti professionisti che operano senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Lotta alle guide abusive, settima commissione e polizia locale pianificano 50 verifiche sul territorio

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