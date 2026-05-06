La polemica è giustificata nel senso che ‘Bella Ciao’ non va toccata | Levante commenta il caos su Delia al Primo Maggio Serena Brancale | Disinneschiamo tutto
Tiene ancora banco il dibattito sull’esecuzione di “Bella Ciao” da parte di Delia, tra le protagoniste di X Factor 2025, sul palco del Concertone del Primo Maggio. La cantautrice siciliana ha sostituito la parola “partigiano” con “essere umano” ed è stata travolta dalle critiche sul Web e non solo, come ad esempio Alessandro Gassmann. La diretta interessata si è difesa: “ È stata una mia scelta. Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni”. Ieri 5 maggio, durante la presentazione della rassegna Roma Summer Fest 2026 – con oltre due mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli nella Capitale – erano presenti anche altre due colleghe di Delia: Levante e Serena Brancale, oltre a Il Tre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Durante il Concertone del Primo Maggio Delia ha cantato "Bella Ciao", ma ha deciso di cambiare una parola - facebook.com facebook