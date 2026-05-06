Tiene ancora banco il dibattito sull’esecuzione di “Bella Ciao” da parte di Delia, tra le protagoniste di X Factor 2025, sul palco del Concertone del Primo Maggio. La cantautrice siciliana ha sostituito la parola “partigiano” con “essere umano” ed è stata travolta dalle critiche sul Web e non solo, come ad esempio Alessandro Gassmann. La diretta interessata si è difesa: “ È stata una mia scelta. Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni”. Ieri 5 maggio, durante la presentazione della rassegna Roma Summer Fest 2026 – con oltre due mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli nella Capitale – erano presenti anche altre due colleghe di Delia: Levante e Serena Brancale, oltre a Il Tre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La polemica è giustificata, nel senso che ‘Bella Ciao’ non va toccata”: Levante commenta il caos su Delia al Primo Maggio. Serena Brancale: “Disinneschiamo tutto”

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Il Partigiano non si tocca, Levante interviene sulla polemica che ha travolto Delia dopo il Concertone del Primo maggio – VIDEOLevante interviene sulla polemica dopo il Concertone del Primo Maggio, difende il testo originale di Bella ciao e invita a fermare la gogna social contro Delia. gay.it

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Delia cambia il testo di "Bella Ciao" al Concertone, Levante: «La parola partigiano non si tocca» x.com

Durante il Concertone del Primo Maggio Delia ha cantato "Bella Ciao", ma ha deciso di cambiare una parola - facebook.com facebook