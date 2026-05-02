Il Concertone del Primo Maggio 2026 si è svolto sotto il sole, attirando un vasto pubblico. Durante l’evento, sono state notate alcune variazioni rispetto alle edizioni precedenti, tra cui la scelta di un artista di modificare il testo di una canzone simbolo. Le esibizioni di alcuni artisti hanno riscosso grande successo, mentre altre performance sono state meno apprezzate. La giornata ha visto anche il sold out di una maglietta ufficiale, simbolo di partecipazione.

Finalmente splende il sole sul Concertone del Primo Maggio. L’edizione 2026 dell’ormai tradizionale evento promosso da Cgil, Cisl e Uil parte da subito con la marcia giusta: una platea gremita di gente pronta a saltare e cantare, meteo favorevole e una scaletta di prestigio, destinata a regalare sorprese e momenti iconici. A condurlo Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama: un trio inedito e, almeno sulla carta, difficile da conciliare, ma che ha guidato la giornata con sapienza, divertendosi e divertendo. Ecco le nostre pagelle. Delia cambia “Bella ciao”. Voto 5. Sicuramente il momento più discusso della serata ce lo ha regalato Delia Buglisi, giovanissima vincitrice del terzo posto nell’ ultima edizione di X Factor.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Concertone del Primo Maggio 2026, le pagelle: Delia cambia “Bella ciao” (5), Levante e la maglietta sold out (7)

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