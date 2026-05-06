La pioggia ha interrotto la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, causando la cancellazione di alcune partite. L’interruzione si è verificata intorno alle 22, quando le condizioni meteorologiche hanno impedito il proseguimento degli incontri in programma. Non sono stati comunicati dettagli sui punteggi dei match già disputati o su eventuali recuperi. La giornata è stata sospesa senza ulteriori aggiornamenti sulla ripresa degli eventi.

Il programma della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2026 è stato interrotto a causa della pioggia che ha fatto capolino sulla Capitale nella seconda parte della serata: attorno alle ore 22.15, gli organizzatori del prestigioso evento tennistico hanno deciso di fare calare il sipario e di non tentare quella che sarebbe stata una ripresa del gioco molto difficile, considerando le previsioni meteo ed evitando di fare troppo tardi. Queste partite riprenderanno (nel caso di Basiletti-Tomljanovic, Prizmic-Fucsovics, Fearnley-Mpetshi Perricard) oppure inizieranno (per quanto riguarda Cinà-Blockx) nella giornata di giovedì 7 maggio (secondi match sui campi dove erano previste nella giornata odierna), anche se le previsioni meteo della vigilia non sembrano essere delle migliori e il programma potrebbe subire degli scossoni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pioggia rovina il programma a Roma: quali partite sono state cancellate e i punteggi esatti

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