Le amichevoli che l’Iran avrebbe dovuto giocare prima dei Mondiali 2026 sono state cancellate

A circa un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, sono state cancellate le partite amichevoli che l’Iran avrebbe dovuto disputare prima del torneo. Le partite erano state programmate in vista dell’evento, ma sono state annullate senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. L’annullamento riguarda esclusivamente l’Iran e non ha alcuna relazione con il ripescaggio dell’Italia nel torneo.

A poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026 sono state annullate le amichevoli dell'Iran previste prima del torneo, ma il ripescaggio dell'Italia non c'entra niente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perché sono state cancellate le discese dei Mondiali juniores di sci alpino. Rischio mancato recuperoComplicazioni in vista per organizzatori e partecipanti dei Mondiali juniores di sci alpino in corso a Narvik, in Norvegia. Hockey ghiaccio, l’Italia disputerà 7 amichevoli prima dei MondialiIl raduno dell’Italia inizierà domenica 12 aprile a Bolzano, ma già giovedì 16 aprile alle 19. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Per grazia trumpiana. Paolo Zampolli alla Fifa: L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. No da Teheran e da Roma; Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli (inviato di Trump): Sì, al posto dell'Iran. Abodi: Inopportuno. Ira ambasciata di Teheran a Roma; Calcio, Abodi: no al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali. L’Iran conferma la partecipazione; Italia al Mondiale, è caos: il ripescaggio, la posizione Fifa e la decisione dell’Iran. Le amichevoli che l’Iran avrebbe dovuto giocare prima dei Mondiali 2026 sono state cancellateA poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026 sono state annullate le amichevoli dell'Iran previste prima del torneo, ma il ripescaggio dell'Italia ... fanpage.it Ripescaggio Italia ai Mondiali: l’Iran annulla un’altra partitaIl commissario tecnico della nazionale iraniana di calcio, Amir Ghalenoei, ha dichiarato che non è ancora chiaro quali squadre affronterà l’Iran nelle partite amichevoli prima dei Mondiali 2026. Rigua ... sportal.it Donald Trump attacca il cancelliere tedesco Friedric Merz. "Ritiene accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non sa di cosa sta parlando! Se l'Iran possedesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe tenuto in ostaggio", ha scritto il presidente sul - facebook.com facebook #Trump: l’ #Iran è al collasso, vogliono che apriamo lo Stretto di #Hormuz “Mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership” x.com