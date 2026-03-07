Le discese dei Mondiali juniores di sci alpino a Narvik, in Norvegia, sono state cancellate. La decisione riguarda le competizioni in corso e potrebbe influire sui programmi di gara e sulla partecipazione degli atleti. Organizzatori e partecipanti si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questa scelta, che mette a rischio anche il recupero delle prove originariamente programmato.

Complicazioni in vista per organizzatori e partecipanti dei Mondiali juniores di sci alpino in corso a Narvik, in Norvegia. Sulle nevi scandinave, infatti, questa avrebbe dovuto essere la giornata dedicata alle gare di discesa, sia femminile sia maschile, ma le condizioni meteo hanno costretto la giuria a cancellare l’intero programma. La situazione era già diventata delicata nei giorni scorsi, quando erano state annullate le prime prove cronometrate previste per uomini e donne. Un passaggio non secondario, considerando che nella discesa libera il training rappresenta un momento fondamentale per permettere agli atleti di prendere confidenza con il tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché sono state cancellate le discese dei Mondiali juniores di sci alpino. Rischio mancato recupero

