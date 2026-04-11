Durante la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si è verificato un episodio particolare: Sinner ha perso il fazzoletto durante il match. Il punteggio attuale è stato aggiornato di conseguenza, e il regolamento prevede come comportarsi in situazioni di questo tipo. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti e dei commentatori, creando un momento insolito nel torneo.

Episodio curioso nel corso della prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sul campo Ranieri III, il numero 2 del mondo prova a mettere sotto pressione l’avversario, trovandosi in vantaggio nel primo set. Dopo aver ottenuto il break nel game d’apertura grazie ad alcune brillanti accelerazioni, il pusterese ha confermato lo strappo iniziale, gestendo con autorevolezza il proprio turno di battuta. Sul punteggio di 2-0 in favore di Sinner e 15-30 sul servizio Zverev, lo scambio è stato interrotto a causa della caduta di un oggetto dalla tasca dell’azzurro, nello specifico un fazzoletto. Sinner si è scusato con l’avversario e il punto è stato rigiocato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner perde il fazzoletto contro Zverev! Il punteggio esatto e cosa prevede il regolamento

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