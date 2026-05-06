La perla del lago festeggia la centenaria Carla

Lo scorso 4 maggio, una donna ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. La sua lunga vita è stata caratterizzata da molti momenti significativi, che testimoniano anni di impegno, affetti e valori condivisi con familiari e amici. La celebrazione si è svolta nel comune di residenza, dove numerosi presenti hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di questa ricorrenza speciale.

Carla Maglia ha compito lo scorso 4 maggio 100 anni, una tappa straordinaria che racconta una vita lunga e ricca di affetti, impegno e valori profondi. Ora residente a Varenna, per al lecchese del lago di Como, la signora Carla era nata il 4 maggio 1926 a Gittana, frazione di Perledo, in una.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il traguardo del secolo di Nicoletta, Cattolica festeggia la prima centenaria del 2026 Corciano festeggia la centenaria Amalia Barboni: una vita dedicata all'insegnamentoIl sindaco di Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Amalia Barboni in occasione del suo centesimo compleanno, portando personalmente gli...