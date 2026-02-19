Il traguardo del secolo di Nicoletta Cattolica festeggia la prima centenaria del 2026

Nicoletta Metere ha compiuto 100 anni nel 2026, diventando la prima centenaria dell’anno a Cattolica. La sua lunga vita, che include una passione per il giardinaggio, si è conclusa con una grande celebrazione in famiglia, tra risate e ricordi condivisi. La famiglia di Nicoletta ha organizzato una festa intima nel suo appartamento, decorato con fiori freschi e fotografie di momenti speciali. La donna ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato in questa giornata speciale.

È la prima centenaria del 2026. Si chiama Nicoletta Metere e ha festeggiato il traguardo del secolo circondata dall’amore del figlio, della famiglia e di tutti i suoi cari. A portarle gli auguri e l’abbraccio di Cattolica durante il pranzo di compleanno, è stata la sindaca Franca Foronchi, che ha omaggiato Nicoletta con un coloratissimo mazzo di fiori. “È sempre un grande piacere celebrare questi compleanni così speciali - commenta la sindaca Foronchi -. I nostri centenari sono la nostra memoria storica, le nostre radici. Il passato che spiega il nostro presente. Dovremmo registrare il racconto delle loro vite perché sono patrimoni da conservare e custodire.🔗 Leggi su Riminitoday.it

