Da qualche tempo, i bambini della Bassa modenese che devono sottoporsi a interventi chirurgici relativi alle tonsille possono ricevere assistenza presso l’ospedale Santa Maria Bianca. La specializzazione in pediatria ha rafforzato le capacità dell’ospedale di gestire interventi di routine, offrendo un punto di riferimento locale per le cure di questo tipo. Questa novità riguarda i casi non particolarmente complessi e permette di evitare trasferimenti in altre strutture.

I bambini della Bassa modenese che necessitano di interventi in età pediatrica non particolarmente complessi da qualche tempo possono ricevere cura e assistenza all’ospedale Santa Maria Bianca. Il percorso di integrazione tra Ramazzini di Carpi ed il nosocomio di Mirandola procede, dunque, più speditamente di quanto ancora debba disegnare il comitato incaricato dai due distretti col Protocollo d’intesa siglato un mese fa. La novità è l’avvio a Mirandola del percorso chirurgico per la rimozione delle tonsille, che si aggiunge a quello già attivo da un anno per quanto riguarda le adenoidi, entrambi introdotti grazie alla collaborazione tra la Struttura complessa di Otorinolaringoiatria (Orl) di Area Nord, diretta dal dottor Sauro Tassi di Carpi, con la Pediatria dell’ospedale Santa Maria Bianca, diretta dal dottor Francesco Torcetta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pediatria rafforza la chirurgia delle tonsille

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