Nuovi ambulatori specialistici e chirurgia delle tonsille per la Pediatria di Mirandola

È stato inaugurato un nuovo reparto dedicato all’ambulatorio specialistico presso la Pediatria di Mirandola, che include anche un percorso chirurgico per la rimozione delle tonsille. Questa novità si aggiunge all’attività già avviata per le adenoidi, ampliando le opzioni di trattamento disponibili per i pazienti pediatrici. L’intervento chirurgico per le tonsille sarà eseguito all’interno della struttura, offrendo un servizio dedicato ai bambini che necessitano di questa procedura.

Nuovi ambulatori specialistici e un percorso chirurgico per la rimozione delle tonsille, che si aggiunge a quello già attivo sulle adenoidi. La Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, diretta dal dottor Francesco Torcetta, rafforza la propria capacità di risposta sul territorio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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