Inaugurata la nuova stanza delle medicazioni | la Pediatria ricorda il giovane Riccardo

È stata inaugurata la nuova stanza delle medicazioni dedicata ai bambini all’interno del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Piacenza. La stanza porta il nome di Ricky, in memoria del giovane Riccardo. La struttura è stata aperta sotto la guida del professor Giacomo Biasucci, che coordina il reparto.

Porterà il nome di Ricky la nuova stanza delle medicazioni della Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza, diretta dal professor Giacomo Biasucci. Lo spazio è stato dedicato a Riccardo scomparso nel 2024 Porterà il nome di Ricky la nuova stanza delle medicazioni della Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza, diretta dal professor Giacomo Biasucci. Lo spazio è stato dedicato a Riccardo scomparso nel 2024.Il nuovo ambiente è stato pensato per rendere più accoglienti e sereni i momenti di cura dei bambini più piccoli, trasformando uno spazio sanitario in un luogo capace di trasmettere tranquillità, attenzione e vicinanza.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Policlinico, inaugurata la stanza sensoriale al reparto di neuropsichiatria infantileUno spazio allestito e donato grazie alla costruttiva sinergia tra la fondazione Ste.

Colleferro, inaugurata la stanza rosa dedicata alle vittime di violenzaInaugurata presso il Commissariato di Colleferro, in provincia di Roma, la Stanza Rosa dedicata alle vittime di violenza.

Aggiornamenti e notizie su Inaugurata la nuova stanza delle...

Temi più discussi: Violenza di genere, al Distretto San Paolo inaugurata Una stanza tutta per sé per le vittime; Policlinico, inaugurata la stanza sensoriale al reparto di neuropsichiatria infantile; Castellammare, al Commissariato inaugurata la Stanza di Giulia; Castellammare, al Commissariato inaugurata la Stanza di Giulia.

Inaugurata la nuova stanza delle medicazioni: la Pediatria ricorda il giovane RiccardoPorterà il nome di Ricky la nuova stanza delle medicazioni della Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza, diretta dal professor Giacomo Biasucci. Lo spazio è stato dedicato a Riccardo scomp ... ilpiacenza.it

Polizia di Stato: inaugurata la Stanza di Giulia per le vittime di violenzaCastellammare del Golfo – È stata inaugurata nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza la Stanza di Giulia a Castellammare del Golfo, un ambiente pensato per accogliere e ascoltare in modo ... marsalalive.it

INAUGURATA LA CASA DEI CENTO PASSI A POTENZA, CONSIGLIERE REGIONALE PICERNO: ORGOGLIO E SODDISFAZIONE - facebook.com facebook

Inaugurata a #roma la mostra «Vittorio Occorsio, il coraggio della giustizia 1976-2026». Studenti e scuole protagonisti dell’apertura x.com