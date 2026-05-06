La nuova ordinanza sulla movida a Napoli ha effetti paradossali per i commercianti del centro storico
Una nuova ordinanza sulla movida a Napoli limita le attività nel centro storico, coinvolgendo un'area vasta tra San Domenico e Santa Chiara. La misura, valida per quattro mesi durante l'alta stagione, proibisce anche la vendita di acqua da asporto. Le sanzioni previste partono da 40 euro. La decisione ha creato confusione tra i commercianti, che si trovano a dover rispettare restrizioni molto stringenti.
Copre un'area enorme tra San Domenico e Santa Chiara per quattro mesi di alta stagione: non si può vendere nemmeno l'acqua da asporto, e le multe partono da 4.000 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: “Ordinanza miope”
Leggi anche: Nel centro storico di Napoli la nuova ordinanza anti-rumori “spegne” piazza Bellini
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Ordinanza su vendita e consumo di bevande per la visita di Papa Leone XIV a Napoli; Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: Ordinanza miope; Scoppia la protesta a Napoli contro la nuova ordinanza anti-movida; Napoli, sit-in in piazza San Domenico contro l’ordinanza sulla movida: Un provvedimento dannoso.
Napoli, sit-in in piazza San Domenico contro l’ordinanza sulla movida: Un provvedimento dannosoNel centro storico va in scena la manifestazione dei locali. Di Porzio: L’ordine pubblico non può essere scaricato sulle imprese ... napoli.repubblica.it
Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it
Nel corso di una lunga seduta del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la visita di papa Leone XIV, sarebbero state quelle di chiudere tutte le scuole della città - facebook.com facebook
AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com