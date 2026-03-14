Nel centro storico di Napoli la nuova ordinanza anti-rumori spegne piazza Bellini

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Napoli, un’ordinanza anti-rumori impone la chiusura anticipata dei locali e il divieto di asporto dalle 23.30. I gestori dei locali criticano la misura, affermando che questa decisione limita le attività della zona e danneggia il turismo, senza risolvere i problemi legati al rumore. La questione riguarda direttamente cittadini, esercenti e visitatori della zona.

Chiusura anticipata dei locali e divieto di asporto dalle 23.30, gli esercenti: "Si spegne la città e il turismo, spostando il problema senza risolverlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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