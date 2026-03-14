Nel centro storico di Napoli la nuova ordinanza anti-rumori spegne piazza Bellini

Nel centro storico di Napoli, un’ordinanza anti-rumori impone la chiusura anticipata dei locali e il divieto di asporto dalle 23.30. I gestori dei locali criticano la misura, affermando che questa decisione limita le attività della zona e danneggia il turismo, senza risolvere i problemi legati al rumore. La questione riguarda direttamente cittadini, esercenti e visitatori della zona.

Chiusura anticipata dei locali e divieto di asporto dalle 23.30, gli esercenti: "Si spegne la città e il turismo, spostando il problema senza risolverlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scaduta l’ordinanza anti-movida al centro storico di Napoli, i baretti potranno chiudere dopo l’1,30Scaduta l'ordinanza anti-movida per i baretti di Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio. Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro... Una raccolta di contenuti su Nel centro storico di Napoli la nuova... Temi più discussi: Cosa vedere a Napoli, la guida ai 20+ luoghi imperdibili del 2025; Centro Storico UNESCO, lunedì la cerimonia di consegna delle guide multimediali realizzate dagli studenti; Napoli come Milano: apre la passeggiata panoramica sui tetti del Duomo; Napoli dice addio a Silvan, giocoliere e artista di strada del centro storico. Napoli, scoperta la Madonna degli Scarti nel centro storicoTempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloNel cuore di Napoli, precisamente nel centro storico, è stata recentemente riscoperta la Madonna degli Scarti, una statua che campeggia su un al ... osservatoreitalia.eu Il Rinascimento nascosto di Napoli: viaggio nel Complesso di Sant’Anna dei LombardiIl Rinascimento nascosto di Napoli, tra le pieghe del centro storico, l’antico monastero olivetano si svela come una piccola Sistina ... quotidianodelsud.it Napoli-Lecce, la probabile formazione azzurra. Alle ore 18:00 gli azzurri scenderanno in campo contro i salentini. Ballottaggi in corso: Meret-Milinkovic Savic, Gutierrez-Spinazzola, Elmas-Giovane. - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, prof.Antonio Campanella. x.com