Movida i locali del centro storico contro Manfredi | Ordinanza miope

Da napolitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I gestori dei locali del centro storico di Napoli si sono riuniti per esprimere il loro dissenso riguardo a un'ordinanza recentemente emanata dalla amministrazione comunale. In un comunicato, hanno sottolineato che le restrizioni potrebbero danneggiare le attività e hanno chiesto un confronto per trovare soluzioni più equilibrate. La questione riguarda le misure adottate per regolamentare la movida notturna e il loro impatto sui locali del quartiere.

"Que viva Napoli. Per una metropoli viva contro le ordinanze miopi e dannose, dalla parte dell'arte e della cultura". È quanto si legge su una locandina esposta da diversi esercenti del centro antico di Napoli in protesta contro l'ultima ordinanza sulla movida dal sindaco Gaetano Manfredi. In.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Napoli, controlli nella movida del centro storico: 11 locali sanzionatiOperazione interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale: 78 persone identificate e 17 esercizi controllati Operazione...

Leggi anche: Ordinanza Manfredi: nuove regole per la movida notturna a Napoli. Cambiamenti in arrivo!

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sicurezza nei locali della movida, controllo interforze in una discoteca di Soverato; Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni; Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni Sequestrati 1,2 milioni; Escort nei locali della movida milanese, perquisizioni e arresti.

movida i locali delContinuano i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici. Scattate nuove sanzioni e sospensioni di attività non in regolaVALLE DEL SERCHIO - Movida sicura in Garfagnana: continua la stretta dei controlli sulla sicurezza dei locali pubblici,  coordinati dai Carabinieri. giornaledibarga.it

movida i locali delMovida a Napoli: rinviata la delibera su rumori e controlli per i locali.Napoli, 27 aprile 2026. Il provvedimento riguardante la movida in città subisce un ulteriore slittamento. Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata presa la decisione di rinviare la disc ... napolipiu.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.