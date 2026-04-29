Movida i locali del centro storico contro Manfredi | Ordinanza miope

I gestori dei locali del centro storico di Napoli si sono riuniti per esprimere il loro dissenso riguardo a un'ordinanza recentemente emanata dalla amministrazione comunale. In un comunicato, hanno sottolineato che le restrizioni potrebbero danneggiare le attività e hanno chiesto un confronto per trovare soluzioni più equilibrate. La questione riguarda le misure adottate per regolamentare la movida notturna e il loro impatto sui locali del quartiere.

"Que viva Napoli. Per una metropoli viva contro le ordinanze miopi e dannose, dalla parte dell'arte e della cultura". È quanto si legge su una locandina esposta da diversi esercenti del centro antico di Napoli in protesta contro l'ultima ordinanza sulla movida dal sindaco Gaetano Manfredi. In.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, controlli nella movida del centro storico: 11 locali sanzionatiOperazione interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale: 78 persone identificate e 17 esercizi controllati Operazione... Leggi anche: Ordinanza Manfredi: nuove regole per la movida notturna a Napoli. Cambiamenti in arrivo! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza nei locali della movida, controllo interforze in una discoteca di Soverato; Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni; Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni Sequestrati 1,2 milioni; Escort nei locali della movida milanese, perquisizioni e arresti. Continuano i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici. Scattate nuove sanzioni e sospensioni di attività non in regolaVALLE DEL SERCHIO - Movida sicura in Garfagnana: continua la stretta dei controlli sulla sicurezza dei locali pubblici, coordinati dai Carabinieri. giornaledibarga.it Movida a Napoli: rinviata la delibera su rumori e controlli per i locali.Napoli, 27 aprile 2026. Il provvedimento riguardante la movida in città subisce un ulteriore slittamento. Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata presa la decisione di rinviare la disc ... napolipiu.com Questione Movida città di Napoli. Riteniamo corretto il rinvio della delibera in commissione, anche alla luce delle evidenti divisioni emerse all’interno della stessa maggioranza e delle forti preoccupazioni espresse dai commercianti, che in aula hanno rappres - facebook.com facebook