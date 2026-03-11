Cinema d’animazione e formazione | Enzo D’Alò incontra gli studenti alla Scuola Rosi nel Distretto Audiovisivo

Alla Scuola Regionale dell’Audiovisivo “Francesco Rosi” di Napoli, il secondo ciclo di incontri di orientamento si è aperto con una giornata dedicata al cinema d’animazione. Enzo D’Alò, noto regista e animatore, ha incontrato gli studenti per condividere esperienze e approfondimenti sul settore. L’evento ha coinvolto numerosi giovani interessati alle tecniche di animazione e alle opportunità del cinema d’autore.