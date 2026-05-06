La neopresidente dell' Asi Dell' Aprovitola | Consorzio tornerà a essere luogo di programmazione e sviluppo

La nuova presidente dell'Asi Caserta ha dichiarato di voler riportare il consorzio a svolgere un ruolo attivo nella programmazione e nello sviluppo della zona. Ha sottolineato di assumere il incarico con senso di responsabilità istituzionale e consapevolezza delle proprie funzioni, evidenziando l’importanza del ruolo del consorzio per il miglioramento delle infrastrutture e dell’economia locale. La sua nomina segna un nuovo capitolo per l’ente, che si occupa di promuovere progetti e iniziative nel territorio.

“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio Asi Caserta, ente strategico per lo sviluppo produttivo, infrastrutturale ed economico della nostra provincia. Accolgo questo incarico con spirito di servizio e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Dell’Aprovitola eletto presidente del Consorzio Asi Caserta“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio ASI Caserta,... Leggi anche: Dell'Aprovitola eletta presidente dell'Asi, Fico nomina Buompane nel direttivo Tutti gli aggiornamenti Si parla di: ASI Caserta. Il Sindaco di Carinaro Dell'Aprovitola sarà il nuovo Presidente. Tamburrino verso la conferma a Vice. Dell'Aprovitola eletta presidente dell'Asi, Fico nomina Buompane nel direttivoNell'esecutivo, come previsto, anche Tamburrino, L'Arco e Di Virgilio. In casa Pd si apre la partita per la presidenza provinciale: Reitano il nome caldo ... casertanews.it UFFICIALE: Marianna Dell’Aprovitola nuova presidente dell’Asi. Ecco I NOMI del nuovo comitato direttivoCASERTA – Tutto come previsto, da qualche minuto il Consorzio Asi di Caserta ha una nuova governance, alla Presidenza è stata eletta all’unanimità la sindaca di Carinaro, Marianna dell’Aprovitola, la ... casertace.net