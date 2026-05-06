Una nave scuola russa, battente bandiera delle Isole Cook, si trova attualmente nelle acque italiane, dove non potrà attraccare. La nave, nota come Ts Shtandart, è al centro di un episodio che ha attirato attenzione a livello diplomatico. La sua presenza in porto è stata impedita, senza che venga specificato il motivo, generando così una situazione di tensione tra le parti coinvolte.

C’è un vascello nelle acque italiane che è diventato un caso diplomatico. Si tratta della Ts Shtandart, una nave scuola battente bandiera delle Isole Cook e che attualmente si trova al largo dell’isola di Pantelleria, ma che fino a giugno 2024 batteva bandiera russa e che quindi - visto il pacchetto di sanzioni contro la Russia - non potrebbe attraccare. La questione era già stata sollevata dieci giorni fa dal collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia. A loro si è aggiunto il segretario di +Europa Riccardo Magi che ha chiesto al governo di bloccare l’arrivo del vascello.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La nave scuola russa Ts Shtandart diretta verso Palermo: non potrà attraccare

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