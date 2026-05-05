Oggi si è svolto il funerale di Alex Zanardi a Padova, presso la Basilica di Santa Giustina, che è stata riempita da oltre 2.000 persone. Durante la cerimonia, l'handbike è stata collocata sull'altare. Il sacerdote ha commentato che «la morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita». La funzione è stata trasmessa in diretta, coinvolgendo molti presenti e spettatori da remoto.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare. Don Pozza: «La morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita»

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com