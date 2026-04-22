“Se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette “mazzette”, o del pretium sceleris della corruzione”. Durante il question time alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio rivendica la definizione di “ modestissime mazzette “ usata nel suo ultimo libro per scagliarsi contro l’uso dei trojan nelle indagini per corruzione. L’occasione è l’interrogazione del Movimento 5 stelle sulla direttiva anticorruzione Ue: “La corruzione non può essere minimizzata parlando di “modestissime mazzette”, come ha fatto lei, ministro, o lasciando al suo posto chi viene rinviato a giudizio per corruzione, come l’assessore siciliana Amata”, affonda la capogruppo M5s in Commissione Giustizia Valentina D’Orso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio e la teoria della “modesta mazzetta”: “Non è una bestemmia, anche per la droga c’è la modesta quantità”

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