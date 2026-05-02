Il ministro della Giustizia ha recentemente parlato di corruzione e di comportamenti illeciti, evidenziando come una mazzetta di modesta entità non possa essere considerata grave. La sua posizione ha suscitato reazioni e discussioni, mettendo in luce un atteggiamento che alcuni interpretano come un cortocircuito tra principi etici e realtà giudiziaria. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha inoltre ribadito l’importanza della trasparenza e dell’onestà nel sistema legale.

La parresia, quella virtù antica che consiste nel “dire il vero senza paura”, in Italia sembra aver trovato uno strenuo difensore nel ministro della Giustizia, che la pratica con estrema disinvoltura. Dopo aver contribuito alla vittoria del No alla revisione della Costituzione, attraverso le note “Confessioni referendarie”, Carlo Nordio ha inaugurato un nuovo capitolo della riforma della giustizia, esponendo la singolare teoria neo-penalistica della modica quantità delle mazzette. Parlando di corruzione nella solennità del Parlamento è riuscito nell’impresa di alleggerire persino le mazzette, diventate improvvisamente “tenui”: quasi una categoria dello spirito, più che un reato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quindi se la mazzetta è ‘modesta’, non è grave? Nordio mostra un cortocircuito perfetto

Notizie correlate

Nordio e la teoria della “modesta mazzetta”: “Non è una bestemmia, anche per la droga c’è la modesta quantità”“Se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette “mazzette”, o del...

Fratelli di Crozza, Carlo Nordio e la "tenuità della mazzetta"Maurizio Crozza nei panni di Carlo Nordio affronta l’abuso d’ufficio con una teoria singolare: meglio tante piccole mazzette che poche grandi Nella...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Blog | Quindi se la mazzetta è 'modesta', non è grave? Nordio mostra un cortocircuito perfetto; La modesta mazzetta di un modesto governo - Left; Il ''sobrio'' Nordio strizza l'occhio ai corruttori: ''Mazzette modeste non sono una bestemmia''; Nordio e la teoria della modesta mazzetta: Non è una bestemmia, anche per la droga c'è la modesta quantità.

Nordio: Le mazzette sono come il consumo di droga, possono essere di modesta entitàSe si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri, ... tpi.it

Il ministro della Giustizia Nordio e l’elogio delle mazzette modeste«La corruzione distrugge risorse, vanifica l’impegno, minaccia la sicurezza, talvolta uccide le persone e intanto corrode lentamente le fondamenta stesse della convivenza civile. Faccio mie queste par ... cittanuova.it

La grazia a Nicole Minetti sarà revocata E Nordio rimarrà al governo | Il nuovo episodio di «In settimana», il podcast di Fiorenza Sarzanini x.com

Il ministro Carlo Nordio augura un buon 1° maggio a tutti i lavoratori della Giustizia. - facebook.com facebook