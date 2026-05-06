Il quotidiano ha pubblicato un articolo che riguarda la figura di Nicole Minetti, evidenziando come abbia portato il figlio negli Stati Uniti per ricevere cure mediche. Secondo quanto riportato, la scelta della struttura sanitaria statunitense sarebbe stata motivata dalla convinzione di offrire il miglior trattamento possibile. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e diverse reazioni nella sfera politica e mediatica.

Roba che scotta: il Fatto Quotidiano ha sganciato un’altra “bomba” su Nicole Minetti. Sembra che per curare il figlio abbia scelto la struttura che riteneva essere la migliore al mondo. Pensate che mostro. È questo infatti il punto al centro dell’ultima puntata della campagna del quotidiano di Travaglio e compagnia. Crollate con poche scuse la gran parte delle bufale sulla vicenda, dai balletti di Nordio in Uruguay, passando per la favola dei genitori naturali cui il bimbo era stato “sottratto” (in realtà si tratta di due avanzi di galera che il figlio non lo hanno voluto vedere neanche dipinto sul muro) fino al giallo sull’avvocato morto in...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Minetti finisce alla gogna pure per le cure al figlio negli Stati Uniti

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