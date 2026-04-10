Un cittadino italiano si trova in carcere a Brooklyn, negli Stati Uniti, in attesa della sentenza dopo aver dichiarato la propria colpevolezza. È accusato di aver esportato illegalmente armi in Russia e al momento si trova sotto interrogatorio. La vicenda riguarda un'operazione contraria alle leggi statunitensi, che ha portato all’arresto dell’individuo. La corte americana ha confermato il suo stato di fermo fino alla pronuncia della sentenza.

Un cittadino italiano è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato illegalmente armi in Russia e si trova in un carcere di Brooklyn in attesa di sentenza, dopo essersi dichiarato colpevole. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia Usa: il commerciante di armi Manfred Gruber – questo il nome dell’uomo – è stato fermato a ottobre 2025 mentre si stava recando a una fiera di settore a Washington. Chi è Manfred Gruber, che si è dichiarato colpevole. Gruber, altoatesino di 61 anni, è direttore commerciale di un’ azienda del nord Italia che produce armi e munizioni. Come spiega l’Eastern District of New York del Dipartimento di Giustizia, il manager è stato arrestato con l’accusa di aver esportato armi per 540 mila dollari in Russia, attraverso il Kirghizistan, violando le rigide normative Usa in materia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è l’italiano in carcere negli Stati Uniti per vendita di armi alla Russia

Leggi anche: Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia”

Stati Uniti, fa discutere l'accordo sulla tutela di prodotti Usa con nome italiano destinati alla vendita in ArgentinaSta facendo discutere il recente accordo tra Stati Uniti e Argentina sulla tutela di prodotti made in USA con nome italiano destinati alla vendita...

MONJAS Con DROGA! El Caso que CAMBIÓ a la Policía de Colombia

Argomenti più discussi: L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: cosa è successo; Sulle basi statunitensi Meloni fa le stesse cose dei predecessori; Sigonella, cosa è successo e come funzionano gli accordi Italia-Usa; Il Ministro Urso firma a Washington accordo con la NASA sul modulo abitativo lunare italiano.

Per l’Europa, la tregua tra Stati Uniti e Iran non esaurisce il quadro della crisi mediorientale: il fronte tra Israele e Hezbollah resta attivo e continua a incidere sulla sicurezza regionale. Continua a leggere l'approfondimento x.com

Sky tg24. . La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche per Beirut, ma l’ese - facebook.com facebook