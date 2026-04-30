F1 tante novità a Miami | la Ferrari stupisce ma Mercedes ha un segreto

Il quarto gran premio della stagione di Formula 1 si svolge a Miami, negli Stati Uniti, dopo un mese di pausa. Le scuderie presentano i primi aggiornamenti tecnici e strategici, con la Ferrari che sorprende in pista. Nel frattempo, Mercedes mantiene un certo riserbo su alcuni aspetti, lasciando spazio a speculazioni sul segreto che potrebbe nascondere. La gara di Miami si prepara a offrire uno spettacolo tra novità e misteri.

Il Mondiale di F1 fa tappa negli USA a Miami per il quarto gran premio della stagione. Dopo oltre un mese di stop, le scuderie portano in pista i primi aggiornamenti importanti, tra attese e conferme. Tanta attesa per la Ferrari e per le sue novità. La scuderia di Maranello ha deciso di portare a Miami l’attesa ala ribaltabile, ribattezzata Macarena. I tecnici hanno montato questa soluzione sulle monoposto rosse per testarla nell’unica sessione di prove libere, prolungata a un’ora e mezza per favorire il lavoro in pista. L’evoluzione della specifica già provata in Australia ma non utilizzata in gara, ha ricevuto il via libera definitivo dopo il filming day completato a Monza ad aprile, dove ha percorso 200 chilometri con riscontri positivi.🔗 Leggi su Sportface.it

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