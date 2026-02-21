La ’magia’ è doppia All’Ariosto e al Valli

Il Teatro Ariosto porta in scena “La grande magia” di Eduardo De Filippo, portando sul palco attori come Natalino Balasso e Michele Di Mauro. La rappresentazione, diretta da Gabriele Russo, si svolge in un fine settimana ricco di eventi teatrali. La compagnia ha scelto di proporre questa commedia per coinvolgere il pubblico in una serata di pura interpretazione. La rappresentazione si terrà anche al Teatro Valli, offrendo così due occasioni di spettacolo consecutive.

Un fine settimana denso di grandi appuntamenti, quello proposto dai Teatri. • Al Teatro Ariosto va ancora in scena "La grande magia", di Eduardo De Filippo, con la regia di Gabriele Russo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sul palcoscenico. Stasera alle 20,30 e domani alle 15, 30. Scritta nel 1948, "La grande magia" è una delle opere più enigmatiche e visionarie di Eduardo De Filippo. Accanto ai protagonisti, un ampio cast composto da Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian Di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa e Anna Rita Vitolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

