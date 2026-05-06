Nella giornata del 6 maggio 2026 si sono registrati scontri tra i membri della Commissione di vigilanza Rai riguardo al futuro del Teatro delle Vittorie. La maggioranza si è divisa, creando uno scenario di forte agitazione politica nel centrodestra. La discussione si è svolta con toni accesi, e la situazione ha portato a un clima di grande tensione tra gli esponenti coinvolti.

Roma, 6 maggio 2026 – Tensione politica nella Commissione di vigilanza Rai sul futuro del Teatro delle Vittorie. La proposta del Partito Democratico per sospendere la vendita dell’immobile è stata respinta dalla maggioranza. La risoluzione, firmata in primis da Stefano Graziano, puntava a fermare il piano di dismissioni immobiliari avviato dalla Rai, ma non ha superato il primo passaggio procedurale dell’incardinamento. Secondo quanto emerso, la maggioranza ha votato contro, ma senza raggiungere l’unanimità. Una frattura interna si è infatti manifestata con la posizione della senatrice Rita Dalla Chiesa, esponente di Forza Italia, che ha scelto di votare a favore della proposta dell’opposizione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La maggioranza si spacca, caos nel centrodestra: colpo di scena, tensione altissima

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