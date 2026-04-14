Camera nel caos protesta shock contro Conte | deputati si presentano così in aula Tensione altissima

Il 14 aprile 2026, la Camera dei deputati ha vissuto una giornata di forte tensione politica, caratterizzata da un’energica protesta dei deputati di Fratelli d’Italia. Durante la seduta, alcuni di loro si sono presentati in aula in modo insolito, creando scompiglio tra i banchi e attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha portato a momenti di caos, con i parlamentari coinvolti che hanno interrotto i lavori.

La seduta della Camera dei deputati del 14 aprile 2026 è stata segnata da un clima di forte contrapposizione politica, culminato in una protesta plateale che ha coinvolto i banchi di Fratelli d’Italia. Al centro dello scontro è finito il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un confronto che ha riportato in primo piano le polemiche sulla gestione dell’emergenza Covid 19. Nel corso dei lavori parlamentari, diversi deputati della maggioranza hanno indossato in modo coordinato le mascherine protettive. Il gesto, chiaramente simbolico, è stato interpretato come un richiamo diretto alle contestazioni emerse nelle ultime settimane sulle forniture dei dispositivi di protezione individuale durante la fase più critica della pandemia.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Camera nel caos, protesta shock contro Conte: deputati si presentano così in aula. Tensione altissima Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte, scintille alla CameraI deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe... Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte, scintille alla Camera (4)I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe...