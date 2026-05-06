La longevity economy degli over 65 | zero debiti casa di proprietà e molti titolari di Pmi

Secondo un'analisi condotta da un centro studi, gli over 65 in Italia sono perlopiù senza debiti, con un reddito stabile e di proprietà della casa. Molti di loro sono ancora attivi nel mondo del lavoro e possiedono anche imprese di piccole e medie dimensioni. La fotografia di questa fascia di età mostra una condizione economica solida e un patrimonio immobiliare consolidato.

Per niente indebitati, reddito sicuro e stabile, casa di proprietà e spesso ancora al lavoro. È il ritratto degli over 65 tracciato da Alberto Brambilla (Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) nel suo ultimo libro “Longevity Economy. Da Silver a Longevity. La grande economia dei prossimi decenni”. Al 2024 gli ultra65enni sono circa 14,3 milioni (di cui oltre la metà donne) e rappresentano il 24,3% della popolazione: una percentuale destinata a salire, secondo le proiezioni Istat, al 30% nel 2035 e fino al 34,5% nel 2050, quando più di 1 italiano su 3 avrà un’età superiore ai 65 anni. Ormai superato l’impatto di COVID-19, l’Italia si colloca stabilmente tra i Paesi più longevi al mondo, prima nelle classifiche UE per speranza di vita ma non altrettanto per quanto riguarda l’aspettativa di vita in buona salute.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La longevity economy degli over 65: zero debiti, casa di proprietà e molti titolari di Pmi Notizie correlate Blue Economy: in arrivo voucher per 3 milioni di euro a sostegno delle PmiPresentato a Brindisi il progetto europeo Leap to Blue: confronto tra imprese e stakeholder su voucher e opportunità di cooperazione tra Poi italiane... Leggi anche: Kate Middleton, sua sorella Pippa piena di debiti: costretta a vendere la proprietà milionaria Altri aggiornamenti Temi più discussi: La longevity economy degli over 65: zero debiti, casa di proprietà e molti titolari di Pmi; Da Silver a Longevity Economy, la grande economia dei prossimi decenni; Longevity economy, un potenziale da circa 715 miliardi di euro; La Longevity Economy genera 715 miliardi di euro. LONGEVITY ECONOMY | L’investimento sugli over 65 che servirebbe all’ItaliaCon l'invecchiamento demografico nel nostro Paese diventa sempre più importante la cosiddetta longevity economy ... ilsussidiario.net Longevity economy: il nuovo volto dell’anziano che non lo è piùSi lavora fino ai 67 anni, si va in palestra, si viaggia low cost (e spesso anche luxury), si aprono profili social e si postano foto dei nipoti ma anche dei piatti provati in un ristorante fusion; ... repubblica.it ROMA - Insieme a lui eletta anche Francesca Guerrucci #piccolaindustria #pmi #Roma #SergioSaggini #unindustria #viterbo - facebook.com facebook #Zes #Umbria #PMI x.com