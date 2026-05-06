La linea del Vaticano | avanti per la nostra strada

Domani, il segretario di Stato americano incontrerà il Papa in Vaticano, suscitando molte domande sull’obiettivo di questa visita. La discussione riguarda principalmente il motivo di questo incontro e le possibili conseguenze. La visita si inserisce in un momento di attenzione internazionale e ha attirato l’interesse di diversi osservatori. La stampa ha seguito con attenzione i dettagli di questa delegazione e il suo arrivo nella città-stato.

Santa Pazienza La visita di Rubio si inserisce in un tentativo più ampio della Casa bianca di riaffermare la propria visione geopolitica e, insieme, il proprio perimetro di influenza Santa Pazienza La visita di Rubio si inserisce in un tentativo più ampio della Casa bianca di riaffermare la propria visione geopolitica e, insieme, il proprio perimetro di influenza La domanda che circola con insistenza Oltretevere è una sola: che cosa va davvero a fare il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dal Papa, domani, mentre, quasi a giorni alterni, Donald Trump attacca apertamente il Pontefice? La risposta non è univoca. Nelle stanze ovattate...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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IL CAMMINO DELLE COSCIENZE STELLARI. Con ANTONIO ARTURIANO e ALEX DEROMA

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