Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha recentemente affermato che la linea rossa per il suo gruppo riguarda la costituzione e il diritto internazionale. In queste ore, il dibattito parlamentare si concentra sull’utilizzo delle basi militari italiane da parte delle forze alleate. La questione è al centro delle discussioni, senza che siano stati annunciati cambiamenti o decisioni ufficiali.

Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, in queste ore il tema dell’utilizzo delle basi militari italiane da parte delle forze alleate è tornato centrale nel dibattito parlamentare. Qual è oggi la posizione del Movimento Cinque Stelle sul coinvolgimento dell’Italia nei teatri di guerra e dove ponete il limite tra supporto diplomatico e coinvolgimento militare? “La nostra posizione è estremamente chiara e coerente: per noi la linea rossa è il rispetto della Costituzione e del diritto internazionale, entrambi sovraordinati agli accordi bilaterali che regolano l’uso delle basi USA in Italia. Gli americani in base a questi accordi possono usare le basi in Italia, come successo in passato, se le azioni militari avvengono nel rispetto delle norme internazionali e in ambito Nato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Costituzione e diritto internazionale. E’ questa la nostra linea rossa”. Parla la senatrice del M5S, Maiorino

“Il governo umilia l’Italia. Il Board è un comitato d’affari”. Parla la senatrice del M5S, MaiorinoLa senatrice 5S Maiorino sostiene che l'Italia, partecipando al Board di Trump, abbia fatto un grave errore, pur di compiacere gli Usa Il Board of...

“Blitz delle destre sui LEP, così la salute non è più un diritto uguale per tutti”: parla la vicepresidente del Senato, Castellone (M5S)Ieri la X commissione del Senato ha votato un parere che punta a equiparare LEP e LEA in tema di sanità.

Diritto Costituzionale | Lezione 5: Il Presidente della Repubblica

Temi più discussi: Conte attacca il governo: F-35 da Sigonella, così si viola la Costituzione e il diritto internazionale; Il monito del Caso Almasri; Sigonella, a regolare l’uso delle basi ci sono diritto e Costituzione; La Consulta tra spinte e controspinte resta custode attiva della Costituzione.

Sigonella, a regolare l’uso delle basi ci sono diritto e CostituzioneSi confondono le dee sull’ultima decisione dell’Italia di interdire l’uso di della base di Sigonella all’ atterraggio di bombardieri statunitensi. Questa non può essere liquidata con una semplice man ... editorialedomani.it

**Mo: Schlein, 'aggirate Costituzione e accettate di smantellare diritto internazionale'**Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. E' questo il punto. Non si decide se andare o no a un vertice, si decide se l'Italia ... iltempo.it

Catania. 40 Sindaci dei Ragazzi a lezione di Costituzione in Prefettura. Presente anche l’Ic “Giuffrida-La Mela” di Adrano - facebook.com facebook

Nel marzo 2026 infatti, il Lussemburgo è diventato il secondo Paese al mondo (dopo la Francia nel 2024) a inserire la tutela dell’aborto nella propria Costituzione. Come riportato da Rtl Today, la Camera dei deputati ha approvato l’emendamento con una mag x.com