La Lega sul futuro candidato sindaco | Niente parlamentari

Nel centrodestra si registra una novità riguardo alle prossime elezioni comunali, con la Lega che ha dichiarato di non voler proporre parlamentari come candidati sindaco. Oltre ai nomi già annunciati, tra cui quelli di alcuni candidati ufficiali e dell’attuale primo cittadino in carica, si aspetta di conoscere quale figura verrà scelta dai partiti di opposizione per rappresentarli alle urne. La scelta del candidato sembra ancora in fase di definizione.

Qualcosa si muove sul fronte delle prossime elezioni comunali anche all’interno del centrodestra. Oltre ai candidati sindaci già ufficiali, come Alberto Zanni, Giovanni Favia e l’uscente Matteo Lepore, cresce l’attesa per il nome che verrà indicato dai partiti di opposizione.Su questo, assicura.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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