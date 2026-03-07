La Lega sfida il silenzio glaciale e batte il pugno sul tavolo | Basta stallo rivendichiamo il candidato a sindaco

La Lega ha deciso di rompere il silenzio e ha dichiarato di voler rivendicare il proprio candidato a sindaco, ponendo fine all’attuale stallo. Dopo l’arrivo ad Agrigento del segretario organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, i rappresentanti dei vari schieramenti non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, lasciando un’atmosfera di incertezza sulla scelta finale. La disputa tra le forze politiche prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.

All’indomani dall’arrivo ad Agrigento del segretario organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, un silenzio glaciale è calato fra i contendenti alla carica di sindaco delle prossime elezioni amministrative. Il messaggio “ecumenico” rivolto ai partner del Centrodestra di azzerare le decisioni prese e di trovare insieme un programma e un candidato, di fatto ha gelato l’entusiasmo dei sostenitori di Calogero Sodano. Telefoni spenti e bocche cucite fra tutti i partiti dello schieramento, tranne Lega e Dc. Luigi Gentile e Carmelo Pace sono subito intervenuti a commentare positivamente la scelta di Fratelli d’Italia. Ma gli altri partiti non lo hanno fatto e nemmeno il designato candidato sindaco Calogero Sodano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

