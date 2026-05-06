Comunali la Lega sferza Veto sui parlamentari | Il candidato sindaco deve stare a Bologna

La Lega ha rivolto una richiesta chiara ai partner del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. Il partito insiste affinché il candidato sindaco sia una figura locale, senza incarichi nazionali o europei, e che viva stabilmente a Bologna. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, evidenziando la volontà di puntare su un candidato radicato nel territorio e dedicato esclusivamente alla guida della città.

Stoccata della Lega al centrodestra verso le Comunali. Il Carroccio alza la voce e annuncia la richiesta di un candidato sindaco che non abbia già incarichi nazionali o europei, ma si occupi in pianta stabile di Bologna. "Sul nome è chiaro che, al netto del fantacalcio politico su chi lavora già a Roma o a Bruxelles, è necessario essere presenti sul territorio 24 ore su 24 – scrive in una nota Cristiano Di Martino, segretario del Carroccio –. Il tema per noi è fondamentale e lo porteremo al tavolo del centrodestra". Un tavolo da cui, in un modo o nell’altro, dovrà esserci una convergenza sul profilo da presentare all’appuntamento elettorale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comunali, la Lega sferza. Veto sui parlamentari: "Il candidato sindaco deve stare a Bologna" Notizie correlate Elezioni comunali. Alla Lega il candidato sindaco del centrodestra 'compatto' a CasertaAl momento non circolano nomi ma l’indicazione sembra essere chiara: il candidato sindaco di Caserta per il centrodestra sarà in quota Lega. Povertà e fragilità, il candidato sindaco Luigi Gentile raccoglie l’appello della Caritas: “La politica deve stare accanto a chi non ha voce”Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, esprime il proprio apprezzamento per la lettera indirizzata ai candidati alle prossime elezioni... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Comunali, la Lega sferza. Veto sui parlamentari: Il candidato sindaco deve stare a Bologna; Comunali, il Pd sferza le opposizioni. Di Stasi: Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campo. Comunali, la Lega sferza. Veto sui parlamentari: Il candidato sindaco deve stare a BolognaL’ipotesi di nomi già impegnati a Roma o Bruxelles non scalda il Carroccio. Il segretario Di Martino: Basta con le liste ‘no Lepore’, servono contenuti. . ilrestodelcarlino.it Comunali, il Pd sferza le opposizioni. Di Stasi: Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campoIl segretario dem: Poche idee, si limitano a schierarsi contro Lepore. E chiama a raccolta gli enti locali. La Lega: Analfabetismo politico, noi siamo per il dialogo. Zanni: I contenuti ci sono, ... msn.com Elezioni comunali Messina, De Luca: "chi forza la legge rasenta la mafiosità" - facebook.com facebook Comunali a Noragugume: Rita Zaru contro Michele Corda x.com