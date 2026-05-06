La leader nera ultima speranza dei Conservatori

Nel primo film “Tropa de Elite”, il capitano Nascimento entra in un appartamento di Rio de Janeiro e rimprovera alcuni giovani per aver fumato marijuana, sostenendo che si tratta di un gesto di solidarietà verso i poveri delle favelas. Tuttavia, afferma che tale comportamento contribuisce a finanziare il narcotraffico che opprime queste stesse comunità. La scena mette in evidenza le tensioni tra le diverse dinamiche sociali e il ruolo delle scelte individuali.

Nel primo film “Tropa de Elite”, il capitano Nascimento irrompe in un appartamento della borghesia di Rio de Janeiro e sbatte in faccia ai giovani che fumano marijuana «per solidarietà con i poveri delle favelas» come, in realtà, stiano finanziando il narcotraffico che opprime proprio quei poveri. Silenzio tra i figli di papà. Kemi Badenoch conosce quella scena a memoria, anche se non risulta abbia mai visto il film di José Padilha. Lei quella lezione l’ha imparata a Wimbledon e a Lagos, a vent’anni, guardando i figli della sinistra radical-chic britannica parlare dell’Africa con la stessa aria commossa e la stessa ignoranza. «Non sapevano di cosa parlavano».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La leader nera ultima speranza dei Conservatori THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities Notizie correlate Leggi anche: Cade l'ultima speranza. No dei saggi al trapianto Chiude il Comala a Torino, ultima speranza per il centro culturale: passo indietro dei nuovi gestori dopo le polemicheLe associazioni che avevano vinto il bando: “Possiamo portare avanti il nostro progetto innovativo anche in un altro luogo” Non ci sono certezze, ma...