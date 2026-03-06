Chiude il Comala a Torino ultima speranza per il centro culturale | passo indietro dei nuovi gestori dopo le polemiche

Il centro culturale Comala a Torino sta per chiudere dopo che i nuovi gestori hanno deciso di fare un passo indietro. La circoscrizione 3 aveva assegnato gli spazi a una diversa associazione, generando polemiche e incertezza sulla sua futura apertura. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla chiusura definitiva, ma la situazione rimane complessa e ancora tutta da definire.

Le associazioni che avevano vinto il bando: “Possiamo portare avanti il nostro progetto innovativo anche in un altro luogo” Non ci sono certezze, ma c’è ancora speranza per il Comala. Potrebbe non chiudere per sempre nonostante il bando della circoscrizione 3 che ha assegnato gli spazi del centro culturale di corso Ferrucci a Torino a una nuova cordata di associazioni. Questo scenario è stato ufficializzato ieri, 5 marzo, durante un’assemblea pubblica molto partecipata proprio in corso Ferrucci. “Se ci darete un altro luogo dove sviluppare il nostro progetto innovativo, non useremo gli spazi del Comala.” Suona così la lettera che i nuovi gestori, nei giorni scorsi, hanno inviato al Comune. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Centro culturale Comala di Torino, in tre aggrediscono un uomo che chiede una sigaretta: processo per lesioni

