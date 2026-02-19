Cade l' ultima speranza No dei saggi al trapianto

Il Centro nazionale trapianti ha annunciato che non ci sono più speranze di trovare un cuore per il piccolo Domenico. Dopo ore di attesa e speranze alimentate da un primo annuncio positivo, la realtà ha cambiato tutto. Le ultime verifiche hanno svelato che nessun donatore compatibile è disponibile. La famiglia del bambino è rimasta delusa e senza parole di fronte a questa notizia. La ricerca di un donatore continua, ma la strada si fa sempre più difficile.

C'è qualcosa di più amaro dell'illusione delusa? Martedì notte nel lieto fine ci abbiamo creduto tutti per qualche ora, dopo l'annuncio dato dal Centro nazionale trapianti: c'è un cuore per il piccolo Domenico. Invece, quella che speravamo fosse la "seconda chance" per il bimbo di 2 anni ricoverato all'ospedale Monaldi, si è trasformata in una sua "condanna". "Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto" è la conclusione a cui è giunto il maxi consulto di ieri mattina tra i luminari provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico.