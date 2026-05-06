La Juventus ha deciso di condividere le esperienze dei suoi tifosi legate alla salute mentale, sottolineando come le vicende personali spesso si intreccino con il mondo del calcio. Attraverso queste testimonianze, si vuole mettere in luce il ruolo della squadra nel supporto e nel confronto. Le storie raccontate evidenziano come le emozioni legate alla passione sportiva possano influenzare lo stato di benessere delle persone.

Dietro una squadra di calcio ci sono spesso storie che non possono essere confinate al campo, o sugli spalti. Sono storie di fragilità, isolamento, salute mentale e difficoltà personali che raramente trovano spazio nel racconto sportivo. È da questo punto che riparte “Stories of Strength”, il progetto della Juventus dedicato al benessere psicologico dei tifosi. Dopo la call to action lanciata il 10 ottobre scorso, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il club bianconero ha raccolto centinaia di messaggi e testimonianze personali condivise spontaneamente dai tifosi. Da quelle storie nasce la terza edizione dell’iniziativa, sviluppata insieme a Giuseppe Bertuccio D’Angelo e al suo Progetto Happiness.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Juventus racconta la salute mentale attraverso le storie dei suoi tifosi

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