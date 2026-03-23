Lo Spiraglio Filmfestival | il cinema racconta la salute mentale al MAXXI
Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: 16ª edizione de “Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale”. Dove e Quando: Roma, Museo MAXXI, dal 15 al 18 aprile 2026. Perché: Un evento gratuito che usa la forza del cinema per abbattere lo stigma sulla salute mentale, premiando quest’anno l’estro di Rocco Papaleo. La sedicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale si appresta a tornare nella Capitale, confermandosi come uno dei presidi culturali più significativi per la comprensione delle dinamiche psichiche attraverso il linguaggio universale del cinema. Dal 15 al 18 aprile 2026,... 🔗 Leggi su Ezrome.it
Articoli correlati
Mancano 10 giorni alla scadenza del bando per l’iscrizione a “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”Mancano 10 giorni alla scadenza delle iscrizioni gratuite per partecipare alla sedicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale,...
Cinema e salute mentale tornano a dialogare grazie alla rassegna "Cinema Anima Mente"Dal 21 febbraio al 28 marzo al Cinema Eliseo torna alla sua 19esima edizione la rassegna cinematografica “CinemAnimaMente”.